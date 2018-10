BNP Paribas Factor, en partenariat avec Altares et Infopro Digital Etudes, présente le livre blanc : « Délais de paiement, trésorerie… La vraie vie des entreprises du BTP »

Directrice générale

Titulaire d'une maîtrise de droit international et européen à Paris I Panthéon-Sorbonne, diplômée du Centre d'Études Supérieures de Banque (CESB), Bozana intègre BNP Paribas Factor en 1999 au poste de responsable audit clientèle, avant d'être promue au poste de directrice de la conformité et du contrôle interne (2002). En 2006, elle devient directrice de l'action commerciale et du marketing. À la suite de l'acquisition d'International Trade Partners, elle en devient présidente (novembre 2011). En novembre 2012, elle est nommée directrice générale déléguée de BNP Paribas Factor auprès de Patrick de Villepin, président. Bozana occupe le poste de directrice générale depuis mars 2014 et a été nommée administratrice de la filiale en 2016. Début 2018, elle devient également Responsable du plan Innovation pour le compte du métier Factoring.