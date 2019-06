BNP Paribas : Fed-BNP Paribas attend deux baisses de taux en juillet et septembre

NEW YORK, 13 juin (Reuters) - Les analystes de BNP Paribas ont dit jeudi s'attendre à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) abaisse deux fois ses taux cette année, en juillet et en septembre, en raison de la faiblesse de l'inflation et des risques accrus sur la croissance avec l'aggravation des tensions commerciales.

La banque centrale américaine réunit son comité de politique monétaire les 18 et 19 juin.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité d'un statu quo sur les taux lors de cette réunion est estimée à près de 75%, celle d'une baisse des taux en juillet à près de 89%.

"Nous considérons que la réunion de juin prépare le terrain à une baisse de taux de la Fed qui passerait d'une position de patience à une attitude prête", écrivent les analystes de la banque dans une note de recherche.

