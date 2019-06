BNP Paribas : FrenchFounders et BNP Paribas Wealth Management nouent un partenariat stratégique pour accompagner les décideurs dans leur mobilité internationale

FrenchFounders, est le Club Business Next Generation réunissant plus de 4000 CEOs, top-exécutifs, entrepreneurs et investisseurs francophones, partout dans le monde. La mission du Club : faciliter la connexion entre nos membres pour des échanges business, grâce à une plateforme de mises en relation personnalisées, des évènements privés avec des speakers emblématiques (400+ par an) et des espaces de co-working. Afin d'animer la communauté l'équipe est répartie au plus près de ses membres entre New York, San Francisco, Los Angeles, Miami, Montréal, Paris, Londres, Madrid, Shanghai, Singapour et Hong Kong​.

https://www.frenchfounders.com