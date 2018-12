BNP Paribas : L'Université PSL et BNP Paribas s'engagent pour la formation des générations futures en créant la School of Positive Impact

Située au cœur de Paris, l'Université PSL rassemble tous les champs du savoir et de la création pour concevoir le monde de demain. Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181 laboratoires et une dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à taille humaine ; elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds).

Engagée dans l'égalité des chances et sélective, PSL forme de futurs chercheurs, artistes, entrepreneurs et dirigeants, conscients de leur responsabilité sociale individuelle et collective.

Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.

Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria.

Associés : Collège de France, Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, La Fémis. Institut Louis Bachelier