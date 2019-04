BNP Paribas : L'investissement ESG s'accroît conformément aux ODD de l'ONU, mais des obstacles à l'intégration demeurent, selon l'étude de BNP Paribas Securities Services

Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services est un leader mondial des services de conservation et du métier titres. Forte du soutien du groupe BNP Paribas, l'entité fournit des solutions de services aux actifs et de post-négociation multi-actifs destinées aux acteurs buy-side et sell-side présents sur le marché, tout comme aux entreprises et aux émetteurs. Avec une expertise locale dans 36 pays et un rayon d'action international couvrant plus de 90 marchés, son réseau est l'un des plus étendus du secteur et permet à ses clients de maximiser leurs opportunités d'investissement partout dans le monde.