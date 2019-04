BNP Paribas : La Banque de Détail en France de BNP Paribas annonce trois nominations au sein de son Comité de Direction Générale

Nicolas Draux, 54 ans, diplômé de l'IAE de Lille en Administration des Entreprises et titulaire d'une Maîtrise en Sciences Economiques et Sociales, débute sa carrière en 1988 au sein de la Banque Nationale de Paris. Entre 1988 et 2008, il occupe plusieurs fonctions commerciales et managériales au sein de la Banque de Détail en France de BNP Paribas, dont la responsabilité de Directeur du groupe d'agences de Rennes entre 2004 et 2008. Il est nommé Responsable de l'animation commerciale et de la conduite du changement du réseau « Retail » de la Banque de Détail en 2008. En 2010, Nicolas Draux prend la Direction du Réseau Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Basse et Haute-Normandie, avant de devenir Responsable du Réseau de la région parisienne en 2014.