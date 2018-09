BNP Paribas : La Fondation BNP Paribas crée, avec 3 grands théâtres partenaires, le DANSATHON, 1e hackathon international qui réunira 90 participants pour imaginer le futur de la danse à l’ère du numérique

Sadler's Wells est une des grandes institutions mondiales de la culture, dédiée à la danse sous toutes ses formes. Avec plus de trois siècles d'héritage théâtral et un programme annuel de spectacles et d'activités pédagogiques, ce lieu permet aux artistes de se rencontrer pour créer et d'inviter tout le monde à faire l'expérience de la danse - à participer, apprendre, expérimenter, et être inspiré∙e. Plus d'un demi-million de personnes se rendent au Sadler's Wells de Londres chaque année. Plus encore profitent des tournées des spectacles dont il est producteur au Royaume-Uni et dans le monde entier et accèdent aux contenus via les canaux digitaux.

Sadler's Wells produit et présente plus de créations en danse que la plupart des théâtres dans le monde, programmant des artistes plébiscités mais aussi méconnus. Depuis 2005, il a permis plus de 160 nouvelles créations, dont beaucoup intégraient ses 16 Artistes associé∙e∙s, trois compagnies résidentes et quatre compagnies associées - parmi les plus talentueuses dans le monde de la danse actuel. Il accompagne également la nouvelle génération au travers de recherches et d'actions pour le développement personnel des artistes, dirige le National Youth Dance Company et divers programmes tels que Wild Card, New Wave Associates, Open Art Surgery ou encore Summer University. Chaque année 25.000 personnes bénéficient de ses programmes éducatifs et d'engagement, qui placent la danse au cœur des communautés et les invitent au théâtre. Les projets incluent des productions communautaires et la célèbre Company of Elders, son groupe résident composé de sexagénaires, des discussions avec des artistes organisées avant ou après des spectacles, des séances de travail et des performances assistées.

Situé à Islington, dans le nord de Londres, le théâtre actuel est le sixième à avoir été érigé sur le site depuis sa construction par l'entrepreneur Richard Sadler en 1683. Il a joué un rôle illustre dans l'histoire du théâtre avec le Royal Ballet, le Birmingham Royal Ballet, et l'English National Opera, qui ont tous débuté au Sadler's Wells.

sadlerswells.com