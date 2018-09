BNP Paribas : Nomination d'un CEO pour BNP PARIBAS Wealth Management en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas a annoncé la nomination, effective depuis le 1er septembre, de Michael Arends en tant que CEO de BNP Paribas Wealth Management en Allemagne. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire, il était depuis 2013 membre du Comité Exécutif de Bethmann Bank AG et Global Head Private Wealth Management d'ABN Amro Bank N.V. de 2013 à 2017. Michael Arends fut également membre du comité exécutif Wealth Management d'UBS Deutschland AGde2003 à 2010.Dans le cadre du plan de croissance 2020 du groupe en Allemagne, BNP Paribas Wealth Management vise à développer son activité sur le segment HNW/UHNW (respectivement supérieur à 5 et 25 millions d'euros d'encours) et les entrepreneurs du Mittelstand.La banque privée de BNP Paribas prévoit d'embaucher localement 150 personnes d'ici 2020.Le développement de l'activité Wealth Management s'inscrit pleinement dans le plan d'accélération du groupe en Allemagne qui vise une croissance annuelle de 8% pour atteindre 2 milliards d'euros de revenus d'ici 2020 ", précise Lutz Diederichs, CEO de BNP Paribas en Allemagne.