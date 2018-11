BNP Paribas :  Paribas et Apple Pay élargissent leur offre auprès davantage de clients

BNPParibas est une banque de premier plan en Europe disposant d'une envergure internationale. Elle est présente dans 73pays et emploie près de 196000personnes, dont plus de149000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois domaines d'activitéprincipaux : les Marchés Nationaux et les Services Financiers Internationaux (dont les réseaux de banque de détail et services financiers sont couverts par Retail Banking & Services) et la Banque d'Entreprise et Institutionnelle, qui sert deux franchises clients : les entreprises clientes et les investisseurs institutionnels. Le Groupe aide l'ensemble de ses clients (particuliers, associations communautaires, entrepreneurs, PME, entreprises et clients institutionnels) à concrétiser leurs projets grâce à des solutions couvrant le financement, l'investissement, l'épargne et la protection. En Europe, le Groupe dispose de quatre marchés nationaux (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNPParibas Personal Finance est le leader européen du crédit à la consommation. BNPParibas déploie son modèle de banque de détail intégré dans les pays méditerranéens, en Turquie, en Europe de l'Est et dans un vaste réseau de l'ouest des États-Unis. Dans ses activités de Banque d'Entreprise et Institutionnelle et de Services Financiers Internationaux, BNPParibas jouit également de positions de premier plan en Europe, d'une forte présence sur le continent américain ainsi que d'une activité solide et en forte croissance dans la région Asie-Pacifique.