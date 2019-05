BNP Paribas RE : location de plus de 4 000m2 par Solocal

27/05/2019 | 10:58

Solocal Group annonce la location, dans le cadre d'un bail de 9 ans, 4 077 m2 de bureaux au sein de l'ensemble immobilier Atrium, situé dans la zone Via Silva, à Cesson-Sévigné, à l'est de Rennes.



Propriété de Mata Capital, cet ensemble immobilier développera à terme 8 000 m2 de bureaux répartis sur deux immeubles de 4 000 m2 dont la première tranche a été livrée en juillet 2018.



Dans cette opération, BNP Paribas Real Estate Transaction à Rennes a été conseil du preneur dans le cadre d'un mandat exclusif de recherche.



