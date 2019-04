BNP Paribas REIM : Nathalie Charles remplacera B. Knoflach

23/04/2019 | 14:23

BNP Paribas Real Estate annonce ce jour la nomination de Nathalie Charles au poste de Global Head of Investment Management, sa nomination en tant que Deputy Chief Executive Officer devant être proposée au conseil de surveillance.



L'arrivée de Nathalie Charles sera effective début juillet. Elle remplacera Barbara Knoflach, qui a décidé de quitter l'entreprise.



'Dans le cadre de ses fonctions, elle sera chargée de renforcer la stratégie de la ligne métier Investment Management et d'en assurer la mise en oeuvre localement en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Espagne, consolidant ainsi la position de BNP Paribas REIM en tant qu'acteur de premier plan en Europe', commente BNP Paribas Real Estate.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.