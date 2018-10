BNP Paribas REIM : acquiert un immeuble de bureaux à Paris

22/10/2018 | 15:50

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce ce lundi avoir fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé rue Washington (8ème arrondissement de Paris) pour le compte d'un investisseur institutionnel coréen, auprès de Goldman Sachs.



La promesse de vente avait été signée en juillet entre les deux partenaires.



'Cet immeuble de bureau bénéficie d'une localisation prime au coeur du QCA parisien, à seulement 80 mètres de l'Avenue des Champs-Élysées 300 mètres de la Place de l'Étoile, en face de l'Avenue George V. Livré fin 2017, l'actif développe environ 5.720 m² de surface locative répartie sur 7 étages supérieurs. Ce bâtiment est certifié HQE Excellent, BREEAM Very Good et BBC', détaille BNP Paribas REIM.



Cet immeuble est entièrement loué à Nextdoor, entreprise de coworking, filiale de Bouygues Immobilier et Accor Hotels.





