BNP Paribas REIM : acquisition d'un immeuble à Lille

10/04/2019 | 11:48

BNP Paribas REIM (Real Estate Investment Management) annonce ce mercredi l'acquisition de l'immeuble de bureaux Euravenir auprès d'Avenir & Territoires, filiale du Groupe IRD.



'Le bâtiment développe sur 8 étages 2 600m² de bureaux et 500m² de commerces en rez-de-chaussée. Haut de 35 mètres, l'immeuble offre une localisation exceptionnelle au coeur du quartier d'affaires Euralille, second marché tertiaire régional. À 200 mètres de la gare Lille-Europe, l'actif bénéficie d'une excellente accessibilité locale et nationale (métro, tramway, TER, TGV) mais également internationale (Thalys et Eurostar)', précise BNP Paribas REIM.



Cet ensemble immobilier est intégralement loué à cinq locataires. L'acquisition a été réalisée pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre que gère BNP Paribas REIM France.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.