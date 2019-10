BNP Paribas REIM : acquisition d'un immeuble à Munich

16/10/2019 | 12:33

BNP Paribas REIM (Real Estate Investment Management) annonce ce mercredi l'acquisition auprès d'ISARIA Wohnbau AG du H.Trium, un immeuble de bureaux récemment construit à Munich.



'L'actif de 4.300 m² bénéficie d'une localisation idéale au coeur du quartier de Westend, avec une excellente accessibilité en transports et offre des espaces de location modernes et flexibles. Livré en juillet 2019, le bâtiment devrait obtenir la certification BREEAM d'ici 2020', explique BNP Paribas REIM.



L'immeuble H.Trium est situé dans l'ouest de Munich, une zone urbaine mixte intégrant des bureaux, des commerces et des logements, qui profite d'une solide desserte en transports publics et d'excellentes infrastructures, assurant une liaison rapide avec l'ensemble des quartiers de la ville, des autoroutes et de l'aéroport.





