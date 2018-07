BNP Paribas REIM : acquisition d'un immeuble à Rome

31/07/2018 | 14:17

BNP Paribas REIM annonce ce mardi l'acquisition de l'immeuble 'Gaurico' à Rome, un complexe de bureaux construit en 2012, multi-locataires et entièrement loué.



Construit en 2012, il dispose d'une surface totale de près de 7.400 m2 et se trouve au sud de Rome, dans le quartier Eur-Laurentina, apprécié des entreprises du secteur high-tech et de l'industriel.



BNP Paribas REIM a acquis cet actif pour le compte du fonds NEIF II (Next Estate Income Fund II), que gère BNP Paribas REIM Luxembourg.





