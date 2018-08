BNP Paribas REIM : acquisition de trois hôtels à Munich

07/08/2018 | 14:42

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce ce jour avoir fait l'acquisition de trois hôtels Ibis, construits entre 2012 et 2016, situés à Munich.



Ces trois établissements représentent un total de 410 chambres.



'Un nouveau bail de 20 ans a été signé pour les trois actifs avec un franchisé Ibis existant depuis 1996. De catégorie 2 étoiles, les trois hôtels bénéficient d'une localisation optimale avec une excellente desserte en transports en commun et via le réseau routier', indique BNP Paribas REIM.



Le montant de l'opération n'a pas été précisé. Deux hôtels ont été acquis pour le compte de l'OPCI BNP Paribas Diversipierre, et le troisième l'a été pour le compte de la SCPI Opus Real.





