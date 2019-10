BNP Paribas REIM : annonce plusieurs recrutements

03/10/2019 | 16:01

BNP Paribas annonce ce jour le renforcement de son équipe commerciale dédiée aux clients institutionnels.



'Avec ces nouveaux profils, la ligne de métier dédiée à l'Investment Management renforce sa stratégie européenne, afin d'offrir à la fois des solutions d'investissement sur-mesure ainsi que des fonds d'investissement mutualisés. BNP Paribas REIM compte d'ores et déjà plus de 200 clients institutionnels dans le monde entier', précise le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.