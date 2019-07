BNP Paribas REIM : lève 475 millions d'euros de capital

02/07/2019 | 17:15

BNP Paribas REIM annonce la réalisation de nouvelles levées de fonds au cours des derniers trimestres pour le compte du véhicule d'investissement 'Next Estate Income Fund III' (NEIF III). Cette lévée de fond porte sur 475 millions d'euros.



La stratégie du fonds cible des immeubles de bureaux core à forte dimension environnementale dans les principales villes de la zone euro.



' Au total, plus de 1,2 milliard d'euros ont été levés pour l'ensemble des fonds Next Estate Income Funds. Ces véhicules bénéficient d'un fort ratio d'investisseurs récurrents, engagés dans les trois fonds ', a déclaré Henri Romnicianu, Head of Institutional Clients, Europe.



