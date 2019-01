BNP Paribas Wealth Management présente ses convictions pour l'année 2019 : zoom sur 10 thèmes d'investissement

Diplômé d'un Doctorat d'Economie et Finances Internationales, Florent Bronès a plus de 28 années d'expérience en stratégie d'investissement et plus spécifiquement en stratégie sur les marchés actions.

En 1996, il rejoint BNP Paribas Equities en tant que Responsable de la stratégie d'investissement des marchés actions.

En 2003, Florent reprend le bureau de recherche sellside de BNP Paribas Equities and Derivatives (EQD). Son temps est alors partagé entre définir la stratégie d'investissement et rencontrer les clients.

En 2008, il dirige le bureau de recherche buyside de Global Equities and Commodity Derivatives (GECD) et se concentre sur l'élaboration de la stratégie d'investissement des marchés financiers.

Depuis 2012, Florent a rejoint BNP Paribas Wealth Management et apporte son expérience et son expertise aux clients Banque Privée. Il définie la stratégie d'investissement globale ainsi que les recommendations de thèmes d'investissement, tout en animant son réseau de « Chief Investment Advisors (CIA) ». Il est également en charge de la stratégie d'investissement pour la France.