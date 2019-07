BNP Paribas : acquisition du cabinet Traker

04/07/2019 | 11:50

BNP Paribas Real Estate annonce la création d'une nouvelle ligne de service 'Conseil Logistique et Supply Chain', qui sera dirigée par Mike Haziza et Erwan Giraud, les deux associés-fondateurs de la société Traker dont il a fait l'acquisition.



Le nouveau département intégrera en effet la dizaine de consultants de ce cabinet de conseil opérationnel qui, depuis sa création en 2008, a réalisé dans toute l'Europe plus de 200 missions pour une centaine de clients multi-secteurs.



Son offre de conseil en supply chain renforce en amont la chaîne de services intégrés et complémentaires que BNP Paribas Real Estate peut proposer à ses clients investisseurs et utilisateurs lors de la mise en oeuvre de leur schéma directeur logistique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.