BNP Paribas : alliance dans l'immobilier en Autriche

14/01/2019 | 15:01

BNP Paribas Real Estate annonce la signature d'un contrat d'alliance avec la société immobilière autrichienne EHL IMMOBILIEN GmbH, qui propose des services en transaction, conseil, expertise et en property management et emploie 193 personnes, essentiellement à Vienne.



'Ce nouveau partenariat démontre renforce notre position d'entreprise européenne de premier plan en matière de services immobiliers au profit de nos clients internationaux', précise Aymeric Le Roux, directeur exécutif international advisory and alliances chez BNP Paribas RE.



Avec la signature de cette nouvelle alliance, outre les 5.100 collaborateurs de la société établis dans 15 pays, le réseau d'alliance de BNP Paribas Real Estate compte désormais environ 4.000 personnes dans 21 pays supplémentaires.



