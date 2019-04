BNP Paribas : allié à l'initiative NowCP d'Orange

03/04/2019 | 09:42

Orange annonce qu'Amundi, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et OFI AM (via la SICAV S2iEM) s'allient à son initiative NowCP, la place de marché digitale d'émission et de négociation de titres de créances à court terme.



'En réunissant émetteurs, investisseurs et intermédiaires sur une seule plateforme, NowCP offre un service de financement et d'investissement quasi-instantané, de la négociation jusqu'au règlement-livraison en monnaie banque centrale', explique l'opérateur télécoms.



Agréée par l'ACPR, NowCP ambitionne de révolutionner le financement et la gestion de la trésorerie des émetteurs et des investisseurs en fluidifiant les échanges, étendant les heures de négociation sur le marché européen du Commercial Paper.



