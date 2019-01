BNP Paribas : annonce de nouvelles nominations dans la région nordique pour soutenir ses ambitions de croissance

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection.

BNP Paribas est présente dans la région nordique avec plus de 700 collaborateurs dans les métiers de l'Asset Management, de Personal Finance, de Car Fleet Management, de Leasing, de Factoring et de l'assurance. La banque a des bureaux au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède.