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BNP Paribas : annule son dividende 2019 et le reverse dans son compte de réserves

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02/04/2020 | 21:42

PARIS, 2 avril (Reuters) - BNP Paribas SA annonce jeudi dans un communiqué :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BNP PARIBAS A DÉCIDÉ DE PROPOSER DE NE PAS PROCÉDER AU VERSEMENT D'UN DIVIDENDE INITIALEMENT PRÉVU AU TITRE DE L'EXERCICE FINANCIER 2019 EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE EN COURS

* LA TOTALITÉ DU MONTANT DU DIVIDENDE SERA REVERSÉE AU COMPTE DE RÉSERVES

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POURRAIT CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APRÈS LE 1ER OCTOBRE 2020, EN FONCTION DES CIRCONSTANCES, POUR PROCÉDER À UNE DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES PRÉLEVÉE SUR LES RÉSERVES

* L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE TIENDRA COMME PRÉVU LE 19 MAI, SANS LA PRÉSENCE PHYSIQUE DES ACTIONNAIRES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Données financières (EUR)
CA 2019 44 193 M
EBIT 2019 13 179 M
Résultat net 2019 7 864 M
Dette 2019 -
Rendement 2019 12,0%
PER 2019 4,18x
PER 2020 4,55x
Capi. / CA2019 0,74x
Capi. / CA2020 0,73x
Capitalisation 32 532 M
Graphique BNP PARIBAS
Durée : Période :
BNP Paribas : Graphique analyse technique BNP Paribas | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BNP PARIBAS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 24
Objectif de cours Moyen 49,02  €
Dernier Cours de Cloture 25,87  €
Ecart / Objectif Haut 219%
Ecart / Objectif Moyen 89,5%
Ecart / Objectif Bas -25,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-Laurent Bonnafé Chief Executive Officer & Director
Jean Lemierre Chairman
Philippe Bordenave Chief Operating Officer & Director
Denis Kessler Director
Jane Fields Wicker-Miurin Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BNP PARIBAS-51.03%37 760
JPMORGAN CHASE & CO.-39.48%276 750
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED0.57%255 518
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION0.32%205 230
BANK OF AMERICA CORPORATION-43.87%185 227
BANK OF CHINA LIMITED1.02%135 607
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