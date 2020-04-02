BNP Paribas : annule son dividende 2019 et le reverse dans son compte de réserves

PARIS, 2 avril (Reuters) - BNP Paribas SA annonce
jeudi dans un communiqué :
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BNP PARIBAS A DÉCIDÉ DE
PROPOSER
DE NE PAS PROCÉDER AU VERSEMENT D'UN DIVIDENDE INITIALEMENT
PRÉVU AU TITRE DE L'EXERCICE FINANCIER 2019 EN RAISON DE LA
CRISE SANITAIRE EN COURS
* LA TOTALITÉ DU MONTANT DU DIVIDENDE SERA REVERSÉE AU
COMPTE DE
RÉSERVES
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POURRAIT CONVOQUER UNE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE APRÈS LE 1ER OCTOBRE 2020, EN FONCTION DES
CIRCONSTANCES, POUR PROCÉDER À UNE DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES
PRÉLEVÉE SUR LES RÉSERVES
* L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SE TIENDRA COMME PRÉVU LE 19 MAI,
SANS LA
PRÉSENCE PHYSIQUE DES ACTIONNAIRES
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(Rédaction de Paris)