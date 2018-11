BNP Paribas : choisi pour un projet immobilier à Bagneux

28/11/2018 | 11:34

BNP Paribas Immobilier Résidentiel annonce avoir été désigné pour la réalisation de 1.700 logements au sein du nouveau quartier des Mathurins à Bagneux (Hauts-de-Seine), par les élus de la ville et le vendeur du terrain, un fonds géré par LBO France.



Après la mise en état de l'ensemble du site (dépollution, désamiantage, démolitions), le groupe réalisera ces 1.700 logements en accession et 12.000 m² de commerces/locaux alternatifs, situés au rez-de-chaussée.



BNP Paribas Immobilier ajoute que les travaux démarreront dès mars 2019 et que les premiers logements seront livrés en 2022. L'ensemble du programme prévu sur la partie Sud du site devrait être achevé en 2026.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.