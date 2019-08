BNP Paribas : closing d'un véhicule de titrisation

12/08/2019 | 14:03

BNP Paribas Asset Management annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2019 BV, un véhicule de titrisation de 407,5 millions d'euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes.



Le portefeuille se compose principalement de prêts garantis seniors, le solde étant constitué de prêts de second rang, de prêts mezzanine et/ou d'obligations corporates. Sept catégories de titres sont notées par Moody's et Fitch, avec des niveaux différents.



BNP Paribas Corporate & Institutional Banking a structuré l'opération et a placé avec succès toutes les tranches du CLO avec une sursouscription élevée émanant d'un large éventail d'investisseurs institutionnels européens et asiatiques.



