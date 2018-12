BNP Paribas : commercialise un programme à Saint-Ouen

17/12/2018 | 15:59

BNP Paribas Immobilier annonce le lancement de la commercialisation du programme 'Avant-Seine' comprenant 252 logements neufs en accession et 59 logements sociaux, du studio au 5 pièces duplex, situés au sein du quartier des docks, à Saint-Ouen-sur-Seine.



Ce projet, conçu par trois cabinets d'architecture, sera développé par BNP Paribas Immobilier. La résidence, visant la certification NF Habitat - HQE 7* (RT2012), s'intègre dans un écoquartier et propose une architecture dans l'esprit 'art deco'.



Aux portes de Paris 17ème et 18ème, 'Avant-Seine' se situe à proximité du centre-ville de Saint-Ouen et d'un futur parc urbain de 12 hectares. Sa livraison, commercialisée au prix moyen de 5.800 euros TTC/m² (hors parking), est prévue au premier semestre 2021.



