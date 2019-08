BNP Paribas compte supprimer des postes dans une filiale en France

Paris (awp/afp) - La groupe bancaire BNP Paribas envisage de réduire les effectifs en France d'une filiale de services financiers aux investisseurs professionnels, d'ici trois ans et "sans départs contraints", a affirmé jeudi le groupe dans un communiqué, confirmant une information de presse.

BNP Paribas Securities Services, filiale dite de conservation de titres et comptant 2531 salariés à fin 2018 en France, prévoit "une réduction de 446 à 546 postes en trois ans, et donc une baisse d'environ 20 % des effectifs", affirme jeudi le quotidien Le Monde qui s'appuie sur un document interne.

"Confronté à une pression concurrentielle mondiale accrue et un contexte de taux bas", BNP Paribas Securities Services "a lancé un programme avec pour objectif de permettre la poursuite d'une croissance durable et profitable, en optimisant son modèle opérationnel et en simplifiant son organisation", a déclaré pour sa part le groupe dans un communiqué transmis à l'AFP.

Peu connue du grand public, cette branche bancaire, très gourmande en capital et en ressources informatiques, consiste à gérer les questions administratives, comptables et réglementaires liées à des transactions ou des actifs conservés pour le compte d'investisseurs professionnels.

BNP Paribas s'affiche comme l'un des principaux acteurs du marché avec près de 12.500 milliards d'euros d'actifs sous administration et en conservation et des services de conseil dans 36 pays.

Le groupe est néanmoins soumis, à l'instar du reste du secteur bancaire européen, à une baisse de ses marges rognées par les taux bas, une concurrence exacerbée entre établissements et la volatilité des marchés nourrie par les tensions commerciales.

Dans ce contexte, la banque française avait abaissé en février lors de ses résultats annuels une partie de ses objectifs pour 2020, notamment de croissance de revenus et de rentabilité. Elle avait également annoncé un nouveau tour de vis budgétaire en relevant son plan d'économies à 3,3 milliards d'euros d'ici 2020 contre 2,7 milliards initialement prévus.

BNP Paribas est la première banque européenne avec 2.040 milliards d'actifs à fin 2018, et la seconde en termes de valorisation, celle-ci atteignant actuellement 51 milliards d'euros contre près de 57 milliards pour l'espagnole Banco Santander.

Le groupe a dégagé en 2018 un bénéfice net de 7,53 milliards d'euros et un produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires, à 42,5 milliards.

