BNP Paribas : création d'une nouvelle division en Italie

18/10/2019 | 11:33

BNP Paribas annonce la nomination d'Elena Goitini comme responsable de la nouvelle division 'Private Banking and Wealth Management' en Italie, dans le cadre d'une nouvelle stratégie de croissance sur le marché de la banque privée et de la gestion de fortune.



Cette nouvelle division fournira une offre enrichie en s'appuyant sur l'expérience de BNL-BNP Paribas et les synergies avec le corporate et la banque de financement et d'investissement. Elle prévoit d'embaucher localement des experts et des banquiers privés.



Elena Goitini dispose de plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur financier. Elle était auparavant chez Unicredit où elle a occupé des postes clés en Italie et en Europe centrale et orientale.



