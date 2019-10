BNP Paribas : département solutions de retraite créé chez

15/10/2019 | 10:13

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination d'Arnaud Schwebel comme responsable global de son nouveau département solutions de retraite, créé pour accompagner le développement de l'épargne retraite.



Ce département aura vocation à développer les opportunités liées au développement de l'épargne retraite à l'échelle pan-européenne dans une approche multi-canal de distribution (banques, courtiers, entreprises, assureurs, distribution directe).



Arnaud Schwebel assurera également, conjointement avec BNP Paribas Cardif, la tutelle opérationnelle de BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises (BNPP ERE). Il était jusqu'à maintenant responsable stratégie, corporate development et affaires publiques de BNPP AM.



