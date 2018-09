BNP Paribas descend à 18% dans First Hawaiian et lève 577 M USD

Paris (awp/afp) - Le groupe bancaire français BNP Paribas a annoncé jeudi une nouvelle réduction de sa participation au capital de sa filiale américaine First Hawaiian, dont il ne détiendra plus que 18% des parts à l'issue de cette opération.

First Hawaiian, que BNP Paribas avait introduite en Bourse à l'été 2016, a dévoilé dans un communiqué les détails d'une nouvelle offre d'actions ordinaires qui porte sur "20 millions de titres", vendus pour un montant total d'environ 577 millions de dollars.

A la suite de cette opération, BNP Paribas ne détiendra plus que 18,4% des actions ordinaires de First Hawaiian. Cette participation pourrait descendre jusqu'à 16,2% en cas d'exercice de certaines options de sur-allocation.

BNP Paribas avait affirmé dès 2016 vouloir réduire sa participation dans First Hawaiian afin, entre autres, de renforcer son assise financière. Cela conduira à une perte du contrôle de la société.

A compter du troisième trimestre 2018, le groupe bancaire comptabilisera sa participation dans First Hawaiian par "mise en équivalence dans ses états financiers consolidés".

Au total, les quatre opérations de cessions de titres First Hawaiian par BNP - en février, mai, juillet et celle annoncée ce jeudi - ont eu un produit d'un peu plus de 2,3 milliards de dollars.

afp/ol