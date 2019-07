BNP Paribas : deux nominations chez BNPP AM

18/07/2019 | 10:29

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la double nomination d'Ulrik Fugmann et d'Edward Lees en tant que gérants de portefeuilles seniors à Londres. Ils rapportent à Guy Davies, responsable du pôle de gestion actions et ont rejoint son équipe le 17 juin.



Dans le cadre de leurs fonctions, ils gèreront la stratégie globale long-short d'investissement durable, axée sur les sociétés opérant sur les marchés de l'énergie, des matériaux, de l'agriculture et du secteur industriel.



En 2012, Ulrik Fugmann et Edward Lees ont fondé ensemble la société de gestion North Shore Partners, spécialisée en gestion thématique qui dispose de bureaux à Londres et à Shanghai. Cette société a par la suite été rachetée par le gestionnaire d'actifs Duet Group.



