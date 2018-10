BNP Paribas : espace gestion de fortune ouvert à Strasbourg

16/10/2018 | 12:28

BNP Paribas Banque Privée France annonce l'ouverture d'un centre dédié à son activité de gestion de fortune à Strasbourg pour la région Grand Est, après l'ouverture d'espaces à Rennes en 2014 et à Nantes en 2016.



Situé au 35 avenue de la Paix, le nouvel espace réunit les expertises de la Banque Privée pour aider les clients à gérer leur patrimoine et à définir une stratégie en adéquation avec leurs enjeux personnels, professionnels et familiaux.



Le département gestion de fortune conseille et accompagne les clients dont le patrimoine financier est supérieur à cinq millions d'euros. Au niveau national, il compte 60 banquiers privés, experts dédiés et neuf implantations.



