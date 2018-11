BNP Paribas : et GTS étendent leur accord aux actions américaines

La banque française et le teneur de marché électronique basé à New York collaboraient déjà sur les bons du Trésor américain.

Cet accord permet à BNP Paribas d’utiliser les capacités technologiques et de négociation de GTS pour fournir à ses clients une liquidité plus importante, des marges réduites et des meilleurs prix.

Depuis le début de leur collaboration, en novembre 2017, la part de marché secondaire électronique de BNP Paribas avec les clients des bons du Trésor américain est passée de 1,5% à 4,0%.

(Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot)