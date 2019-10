BNP Paribas : finalise l'acquisition de Inno Plaza à Vienne

28/10/2019 | 11:04

BNP Paribas REIM annonce avoir finaliser l'acquisition de l'immeuble ' Inno Plaza ' à Vienne.



Le nouveau complexe de bureaux est situé au coeur du quartier d'affaires Euro Plaza. Cet actif représente 18 200 m2 de bureaux.



BNP Paribas REIM a acquis l'actif pour le compte de son fonds NEIF II (Next Estate Income Fund II), géré par BNP Paribas REIM Luxembourg.



Laurent Boissin, Fund Advisor des fonds NEIF, a déclaré : ' A ce jour, 100% du capital de nos investisseurs est déployé au travers de 13 actifs labellisés, situés dans six pays de la zone euro.'.



