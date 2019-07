BNP Paribas : hausse de 3,1% du résultat net au 2e trimestre

31/07/2019 | 08:35

BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en hausse de 3,1% à 2.468 millions d'euros, et un résultat brut d'exploitation en baisse de 1,3% à 3.789 millions (+3,9% pour les pôles opérationnels), au titre du deuxième trimestre 2019.



Le produit net bancaire, à 11.224 millions d'euros, augmente de 0,2% au total et de 2,5% dans les pôles opérationnels, avec une légère baisse dans Domestic Markets (-0,3%), mais une hausse dans International Financial Services (+3,4%) ainsi que dans CIB (+4%).



Au 30 juin 2019, le ratio 'common equity Tier 1' s'élève à 11,9%, en hausse de 20 points de base par rapport au 31 mars 2019 du fait de la génération organique de capital du trimestre et de l'impact positif de la déconsolidation de SBI Life.



