BNP Paribas : hausse de 9% du RBE au 3e trimestre

BNP Paribas publie un résultat net part du groupe trimestriel de 1.938 millions d'euros, en baisse de 8,8% par rapport au troisième trimestre 2018 (+3,4% hors éléments exceptionnels) et un résultat brut d'exploitation (RBE) de 3.475 millions, en hausse de 13%.



'La bonne maîtrise des coûts permet de dégager un effet de ciseau positif de 3,3 points grâce à la mise en oeuvre, en ligne avec le plan 2020, des mesures de réduction de coûts (166 millions d'euros d'économies récurrentes générées ce trimestre', explique la banque.



Le produit net bancaire, à 10.896 millions d'euros, augmente de 5,3% (+4% à périmètre et change constants), avec une quasi-stagnation (+0,5%) dans Domestic Markets, mais des croissances de 5,1% dans International Financial Services et de 12% dans CIB.



