BNP Paribas : l'activité progresse au 3e trimestre malgré la faiblesse des taux

PARIS (Agefi-Dow Jones)--BNP Paribas a publié jeudi des résultats légèrement supérieurs aux attentes au troisième trimestre, soutenus par ses mesures d'économies et par une activité bien orientée dans les services financiers internationaux et la banque d'investissement.

La banque a vu son résultat net reculer de 8,8% au trimestre écoulé, à 1,94 milliard d'euros, en l'absence d'une plus-value de cession comptabilisée un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le résultat affiche en revanche une croissance de 3,4% sur un an.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a augmenté de 5,3% au cours du trimestre, à 10,9 milliards d'euros.

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 1,81 milliard d'euros et sur un PNB de 10,66 milliards d'euros sur le trimestre, selon FactSet.

