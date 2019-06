BNP Paribas : lauréat de deux programmes résidentiels

21/06/2019 | 10:07

BNP Paribas Immobilier indique figurer parmi les lauréats du concours 'Inventons la métropole du Grand Paris 2', en tant que maître d'ouvrage de deux programmes résidentiels situés à Noisy-le-Grand et Asnières-sur-Seine.



Aux côtés d'Eiffage et du Groupe Pichet, il développera un projet sur le site Patinoire d'Asnières-sur-Seine, une programmation incluant 437 logements, un complexe sportif, une crèche et des commerces.



A Noisy-le-Grand, le projet appelé 'Révélation Lumière' comprendra 266 logements en accession, 68 logements sociaux, 62 logements d'urgence, deux crèches de 50 berceaux au total, ainsi que 10 SOHO (Small Office Home Office).



