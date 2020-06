BNP Paribas : le titre baisse, Barclays dégrade son conseil

15/06/2020 | 15:49

Le titre BNP Paribas accuse l'un des plus forts replis de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, pénalisé par un abaissement de recommandation des analystes de Barclays.



Le courtier britannique a abaissé sa recommandation sur la première banque de la zone euro à 'sous-pondérer' contre 'pondérer en ligne', tout en ramenant son objectif de cours de 40 euros à 37,2 euros.



Dans une note consacrée au secteur bancaire français, Barclays dit s'inquiéter de l'exposition des établissements hexagonaux au secteur du crédit à la consommation.



'Cette question n'est pas souvent évoquée par le marché en raison d'informations limitées, mais nous pensons qu'il pourrait s'agir d'un motif clé de dépréciations dans un avenir proche', avertit Barclays.



Vers 15h30, l'action BNP Paribas reculait de 2,2% alors que l'indice CAC 40 cédait 1,5%. Le titre avait rebondi de plus de 30% sur le mois écoulé.



