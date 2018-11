BNP Paribas : mandat pour 16 actifs logistiques en Europe

05/11/2018 | 11:46

BNP Paribas Real Estate annonce qu'il s'est vu confier la gestion de 16 actifs logistiques dans cinq pays d'Europe, représentant une surface totale de plus de 600.000 m², dans le cadre d'un mandat paneuropéen conclu avec Urban Real Estate Partners (UREP).



Ainsi depuis le premier trimestre 2018, la ligne de métier dédiée au Property Management de BNP Paribas Real Estate fournit des services de gestion immobilière pour six actifs en France, quatre en Allemagne, quatre aux Pays-Bas, un en Espagne et un en Pologne.



Avec une position de leader en Europe continentale en immobilier tertiaire, BNP Paribas Real Estate Property Management bénéficie d'une couverture régionale optimale en Europe, avec une présence dans 13 pays et 57 villes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.