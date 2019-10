BNP Paribas : mandat pour un fonds pour le compte de NEST

17/10/2019 | 13:53

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce avoir été mandatée pour gérer un fonds diversifié de dette privée pour le compte de NEST, régime de retraite à cotisations définies créé lors de la réforme des retraites professionnelles du gouvernement britannique de 2008.



Ce fonds ouvert diversifié sera dans un premier temps exposé à de la dette d'infrastructure, de la dette immobilière commerciale, à des prêts aux entreprises européennes et américaines de taille moyenne et à des prêts aux PME britanniques.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.