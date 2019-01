BNP Paribas : nomination chez BNP Paribas Real Estate

23/01/2019 | 11:56

BNP Paribas Real Estate indique avoir nommé Astrid Ginon au poste de directrice adjointe Corporate Services Advisory 9, chargée de coordonner la ligne de métier Corporate Services dans neuf pays européens (Espagne, Italie, Irlande, Benelux, Europe Centrale et de l'Est).



Astrid Ginon a rejoint BNP Paribas Real Estate Transaction France en 2011 comme consultante au sein de l'équipe Paris QCA, puis de l'équipe Paris Ouest (La Défense). Elle a débuté sa carrière comme gestionnaire d'actifs junior chez GE Capital Real Estate en 2008.



