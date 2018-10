BNP Paribas : nomination chez BNPP AM

19/10/2018 | 11:33

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce ce vendredi le recrutement de Corinne Massuyeau au poste de Global Head of Client Services. Basée à Paris, elle rapporte à Sandro Pierri, Global Head of Client Group.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Corinne Massuyeau prendra la responsabilité d'une équipe internationale fédérant près de 70 professionnels dédiés à l'ensemble des services à la clientèle de BNPP AM.



Elle a effectué une grande partie de sa carrière au sein de Pioneer Investments dans différentes fonctions commerciales. En 2017, suite à la fusion Pioneer Amundi, elle a été nommée Global Head of Institutional Client Services.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.