BNP Paribas : nomination chez BNPP AM

01/10/2019 | 13:41

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de David Vaillant en tant que responsable global finance, stratégie et participations. Il succède à Pascal Biville, qui a quitté l'entreprise pour saisir d'autres opportunités.



Basé à Paris, David Vaillant est directement rattaché à Frédéric Janbon, administrateur directeur général de BNPP AM, et est membre du comité exécutif. Auparavant, il était responsable banques (FIC) pour la zone EMEA au sein de CIB de BNP Paribas.



Il a conseillé le groupe dans plusieurs opérations transformantes, dont l'acquisition de Fortis, et a contribué significativement au développement de la franchise de BNP Paribas en Europe et dans les marchés émergents.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.