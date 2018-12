BNP Paribas : nomination en gestion obligataire chez BNPP AM

06/12/2018 | 11:33

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination d'Olivier de Larouzière au poste nouvellement créé de responsable global multi-stratégies au sein de son équipe gestion obligataire, à partir du 7 janvier 2019.



Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable des équipes et de la gestion de l'ensemble des stratégies plurisectorielles. Il pilotera le développement et la mise en oeuvre du processus d'investissement multi-stratégies ainsi que l'innovation produits.



Olivier de Larouzière était précédemment co-responsable de la gestion obligataire chez Ostrum Asset Management (anciennement Natixis Asset Management), où il a travaillé pendant 16 ans, après avoir occupé le poste de responsable rates & aggregate.



