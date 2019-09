BNP Paribas : noue un partenariat avec Kantox, fintech spécialiste du risque de change

PARIS (Agefi-Dow Jones)--BNP Paribas a annoncé mardi dans un communiqué avoir signé un partenariat stratégique avec Kantox, une fintech spécialisée dans les solutions de gestion du risque de change.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Cet accord permettra à BNP Paribas et Kantox de proposer conjointement la solution Dynamic Hedging de Kantox aux clients de BNP Paribas en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

-Dynamic Hedging est un logiciel innovant développé par Kantox, qui permet aux trésoriers d'entreprise d'automatiser et d'optimiser la gestion de leurs opérations de change.

-Cette solution viendra compléter les services déjà disponibles sur Centric, la plateforme digitale de BNP Paribas CIB.

-Kantox est une FinTech spécialisée dans le développement de logiciels destinés à aider les entreprises à gérer le risque de change et à exploiter les devises étrangères pour favoriser leur croissance. L'expertise et les solutions de Kantox permettent aux entreprises de recueillir les données d'exposition liées aux devises et d'automatiser leurs processus de couverture, de paiement et d'encaissements.

-La société a son siège social à Londres et est agréée par la Financial Conduct Authority (FCA).

-"Plus de 3.900 clients dans 70 pays font confiance à Kantox pour leurs besoins en matière de paiement et de gestion des devises", indique le communiqué.

