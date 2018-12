BNP Paribas : nouveau président pour BNP Paribas REPM France

10/12/2018 | 11:41

BNP Paribas annonce la nomination de Csongor Csukas comme président de BNP Paribas REPM France à compter du 3 décembre, tout en restant deputy head of International Property Management, fonction qu'il occupe au sein de BNP Paribas Real Estate depuis janvier 2014.



L'une de ses priorités sera de renforcer les services connexes à grande valeur ajoutée, proposés par l'entreprise sur le marché français et pan-européen. Par ailleurs, il continuera de piloter les appels d'offres au niveau international.



Le 3 décembre, Magali Michel a rejoint BNP Paribas Real Estate en tant que directrice générale de BNP Paribas REPM France. Elle possède 20 ans d'expérience dans la gestion immobilière, dernièrement à la direction de Foncia Institutional Property Management.



