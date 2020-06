BNP Paribas : nouveau responsable des actions en Chine

30/06/2020 | 10:26

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de David Choa au poste de Responsable des Actions pour le marché chinois, y compris Hong Kong et Taïwan, à compter du 1 juillet.



David Choa sera responsable de la gouvernance et de la supervision du processus d'investissement, de l'identification de l'alpha à la gestion des risques en passant par l'exécution des transactions. Il gèrera également une équipe de professionnels de l'investissement et analystes basés à Hong Kong et Shanghai.



Frédéric Surry, Responsable adjoint de l'équipe de gestion actions, a déclaré : ' David a été l'un des membres fondateurs de l'équipe Actions en Chine à son arrivée en 2012. Nous sommes convaincus qu'il continuera à diriger l'équipe et à gérer nos stratégies sur le marché chinois avec succès afin de répondre à la demande croissante des investisseurs en quête de rendements réguliers dans cette classe d'actifs '.



