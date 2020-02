BNP Paribas : partenariat international avec Esaote

10/02/2020 | 08:30

BNP Paribas Leasing Solutions annonce un partenariat international avec Esaote, fabricant de systèmes de diagnostic médical, pour proposer ses solutions de financement aux clients d'Esaote leur permettant d'accéder plus facilement à leurs équipements innovants.



Travaillant ensemble en Italie depuis 2008, les deux sociétés ont décidé d'étendre leur partenariat à 19 pays (dont l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni) dans lesquels ils opèrent, mais aussi là où ils ont un modèle de vente indirecte.



BNP Paribas Leasing Solutions devient partenaire financier stratégique de revendeurs locaux agréés, leur fournissant différentes solutions de financement tels que le crédit-bail ou la location, pour des équipements biomédicaux notamment d'échographie et d'IRM.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.